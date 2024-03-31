Авербух — о смерти Дубинской: «Последние годы сильно болела, но продолжала заряжать всех своей энергией»

Хореограф Илья Авербух в разговоре с «СЭ» отреагировал на смерть 74-летнего тренера по фигурному катанию Натальи Дубинской.

Дубинская была тренером Ирины Лобачевой и Ильи Авербуха, Николая Морозова, Елены Ильиных и Никиты Кацалапова, Даниила Глейхенгауза, Камилы Валиевой и других фигуристов.

«Безусловно, это очень трагическая новость. К сожалению, последние годы Наталья Владимировна очень сильно болела, но даже при этом она своей энергией продолжала заряжать всех. Помню, что она всегда выглядела потрясающе, на все сто. Никогда нельзя было понять, сколько ей лет. Меня она тренировала, когда я еще был совсем юным спортсменом, с 8 до 12 лет. У нее всегда была сильная группа, и она создавала костяк для школы Виктора Кудрявцева, когда работала в его команде», — сказал Авербух «СЭ».

Хореограф также рассказал о семье Дубинской.

«Самые добрые воспоминания о ней, слова поддержки семье Натальи. Ее сын Денис Самохин — один из лидеров российских танцев как тренер. У него очень сильная школа в Балашихе. Его ученики в прошлом году стали чемпионами России. Так что ледовое дело Натальи Петровны гордо продолжает ее сын. Хочется пожелать ему дальнейших успехов и больших результатов. Это очень умный, целеустремленный и трудолюбивый человек. На льду также выступает внук Натальи Петровны, Матвей. Возможно, в будущем мы также увидим его на самых высоких местах. Это самая настоящая ледовая семья. Сил близким Натальи Петровны, и всегда добрая светлая память», — добавил Авербух.

Помимо успехов на тренерском поприще Дубинская является чемпионкой РСФСР 1963 года в одиночном катании, но после короткой спортивной карьеры стала работать тренером в группе Виктора Кудрявцева.

(Денис Сафронов)