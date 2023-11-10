Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Допинг

Сегодня, 20:52

Авербух — о завершении слушаний по делу Валиевой: «Мне плевать на вердикт, который они вынесут»

Дарья Алексеева
Корреспондент
Илья Авербух.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на завершение слушаний по делу Камилы Валиевой.

«Облегчение будет, когда вынесут вердикт. Мы поймем на какой земле находимся. Для меня Камила абсолютно великая фигуристка, ни в чем незапятнанная. Мне плевать на вердикт, который они вынесут», — сказал Авербух «СЭ».

Камила Валиева. Вердикт CAS по Валиевой точно кого-то не устроит. Россия и США должны провести реванш за медаль

Первые слушания по делу 17-летней спортсменки прошли с 26 по 28 сентября, после чего их отложили и продолжили 9 и 10 ноября. Теперь коллегия рассмотрит и подготовит решение по делу, а также основания. Ожидается, что стороны будут уведомлены о вердикте к концу января 2024 года.

Допинг-проба Валиевой, которую взяли во время чемпионата России в декабре 2021 года, дала положительный результат на триметазидин. Однако это стало известно только после командного турнира Олимпийских игр 2022 года в Пекине, в котором фигуристка в составе сборной России завоевала золотую медаль.

Илья Авербух
Камила Валиева
3
Читайте также
МИД: Россия «свернула» работу над заявлением Совбеза ООН по «Северным потокам»
В школе в подмосковном Деденево мама ученицы подралась с учительницей
В ДНР сообщили о массовом бегстве украинских солдат из-под Донецка
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, произвольный танец
Анна Фролова: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, ритм-танец
Мария Агаева: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Косторная/Куница: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Аделия Петросян: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Матвей Ветлугин: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Марк Кондратюк: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Косторная/Куница: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Аделия Петросян: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Матвей Ветлугин: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Марк Кондратюк: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Туктамышева правда уходит? Судейство за Тутберидзе?
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, произвольный танец
Аделия Петросян: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Евгений Семененко: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, ритм-танец
Аделия Петросян: «Гран-при России», 1-й этап, короткая программа
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Ягудин надеется на победу Валиевой в CAS: «Надежда есть всегда!»
Почетный президент ISU о деле Валиевой: «Камила — образец фигурного катания»
Вердикт CAS по Валиевой точно кого-то не устроит. Россия и США должны провести реванш за медаль
CAS завершил слушания по делу Валиевой, решение будет вынесено в январе
МОК всегда игнорировал нарушение олимпийского перемирия. Почему он вспомнил о нем сейчас?
МОК считает себя жертвой клеветнических фейков. В них снова обвинят Россию?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

CAS завершил слушания по делу Валиевой, решение будет вынесено в январе

Почетный президент ISU о деле Валиевой: «Камила — образец фигурного катания»