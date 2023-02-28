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Сегодня, 09:00

Авербух ответил на обвинения в пиаре на имени Костомарова: «У нас нет никакого сбора средств»

Авербух ответил на обвинения в пиаре на имени Костомарова
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Илья Авербух.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Режиссер-постановщик шоу с участием Романа Костомарова чемпион мира Илья Авербух в разговоре с «СЭ» рассказал, как проходит акция в поддержку госпитализированного фигуриста в рамках шоу-тура.

— В каждом из городов тура проходит акция в его поддержку, мы поставили специальные боксы, чтобы зрители могли написать несколько слов поддержки от руки. Все эти письма будем передавать.

— Были новости о некоем сборе средств, но, так понимаю, не совсем верные.

— Да, я еще раз подчеркиваю, что мы не занимаемся сбором средств. Мы не открывали никакой фонд, никаких спекуляций на эту тему нет. Только слова поддержки и аплодисменты — все, что мы собираем для Ромы. В Ярославле мы запустили новую программу «Письма любви», очень много писем пришло в его поддержку.

— Вы наверняка видели разговоры и комментарии про «пиар на имени».

— Понимаю, у многих может быть свое мнение. Я как организатор знаю ситуацию досконально и изнутри и рассказываю, как оно есть на самом деле, без домыслов. Я говорил с Оксаной — мы решили продолжить работать, представлять шоу для людей, дарить радость. Но я не хочу педалировать — мол, ради Ромы купите билеты, теперь придется и на Авербуха сходить. Мы не просим помощи, а просто распоряжаемся своей выручкой, часть из которой отправим на финансовую помощь, конечно. Разумеется, если человек купил билет, часть средств мы направим на помощь Роме и его семье, — сказал Авербух.

Роман Костомаров был госпитализирован 10 января с диагнозом «пневмония», однако многочисленные осложнения привели к хирургическому вмешательству.

Роман Костомаров, Регина Тодоренко и&nbsp;Илья Авербух на&nbsp;шоу &laquo;Ледниковый период&raquo;. «К шоу невозможно было готовиться». Авербух — о болезни Костомарова
Илья Авербух
Роман Костомаров
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