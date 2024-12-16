Авербух поблагодарил супругу Арзамасову за большое счастье

Серебряный призер Олимпийских игр-2002 в танцах на льду Илья Авербух заявил, что очень счастлив быть отцом двоих маленьких детей вместе с супругой — актрисой Елизаветой Арзамасовой.

«Конечно, это бесконечное счастье, когда в доме живет любовь. И я очень благодарен Лизе за это дыхание, которое есть в каждом дне. Мы вместе друг с другом, рядом с нами растут наши дети. Это одно большое слово — семья. И это большое счастье», — цитирует Авербуха «Газета.Ru».

Авербух женился на Арзамасовой в 2020 году. В августе 2021-го в их семье родился первенец — сын Лев. Младшая дочь продюсера и актрисы появилась на свет в августе 2024-го. Ее назвали Лией.