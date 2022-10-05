Авербух поддержал новый кодекс этики ФФККР: «Есть хорошая поговорка: «Помолчи — за умного сойдешь»

Серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил введение ФФККР нового кодекса этики для российских фигуристов.

«Во-первых, это рекомендация. Во-вторых, ничего дурного в этом не вижу, потому что невозможно бесконечно отвечать на гипотетические вопросы, часто носящие определенный провокационный характер. Выхватывание фраз из контекста приводит к тому, что твоя мысль не звучит полностью правильно, и вынужден слышать и читать то, что ты не хотел сказать. Дело спортсмена — выступать и кататься, а также рассказывать о том, как он тренируется. А рассуждать на гипотетические темы... есть хорошая поговорка: «Помолчи — за умного сойдешь». Думаю, это абсолютно правильно», — сказал Авербух «СЭ».

В кодексе прописаны особенности профессиональной этики спортсменов, тренеров, судей, руководителей организаций и официальных представителей команд.

Соблюдение норм кодекса обеспечивается повседневной работой региональных федераций и спортивных школ. К лицам, нарушившим положения кодекса, могут быть применены меры дисциплинарного воздействия.