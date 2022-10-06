Продюсер Илья Авербух в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о критике дикции российской фигуристки Алины Загитовой.

«Я считаю, Алина хорошо справляется со своими обязанностями от сезона к сезону. Загитова остается одной из ведущих «Ледникового периода». И это здорово! Мы всегда вместе. Каждый из нас индивидуален. И это привлекает болельщиков. Загитова — выдающаяся фигуристка. И этим все сказано», — сказал Авербух «СЭ».

Ранее девушка в своем Telegram-канале ответила всем ее критикам, отметив, что нужно оставаться самими собой.