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Фигурное катание

Сегодня, 17:00

Авербух подтвердил, что поставит программу сыну Плющенко

Алина Савинова
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Хореограф Илья Авербух заявил, что работает над произвольной программой Александра Плющенко, 11-летнего сына двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«Композиция определена, но ребята сами раскроют ее. Мы только начали работу, ставим программу, а дальше они сами решат. Мы договорились, что пока не рассказываем. Работа идет, Саша очень старается — он хороший и талантливый парень. Также Женя абсолютно доверителен ко мне, он всегда рядом. Через несколько дней все покажем — Саше работа нравится. Программа соответствует его возрасту, мальчику 11 лет, поэтому она может быть хулиганской и понятной по теме», — цитирует Авербуха Sport24.

Он также отметил артистичность фигуриста и его умение слушать музыку. По его словам, с Александром Плющенко комфортно работать.

В сезоне-2023/24 на «Битве школ» в Москве Александр Плющенко установил личный рекорд, набрав 72,10 балла.

Источник: Sport24
Фигурное катание
Илья Авербух
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Авербух ставит программу сыну Плющенко