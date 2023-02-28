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Сегодня, 09:45

Авербух — о критике судейства Плющенко: «Это его мнение»

Авербух похвалил Плющенко за результат на юниорском первенстве России
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Евгений Плющенко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российский тренер и хореограф, серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух в разговоре с «СЭ» похвалил Евгения Плющенко за результат на юниорском первенстве России. Напомним, Плющенко был недоволен судейством и пригрозил уходом своих учениц в иностранные сборные.

— Евгений Плющенко резонансно выступил после юниорского первенства России — по поводу судейства, ухода его учениц под другие флаги. Что скажете?

— Я хочу прежде всего Женю поздравить — у него две очень яркие девочки, я был в Перми. Вероника [Жилина] и Софья [Титова] действительно большие молодцы. Они уже оформились именно как ученицы Плющенко. Тренер должен сражаться за своих учеников, это здорово. Женя показал действительно очень высокий уровень своих фигуристок, много ультра-си, четверных. Самое важное — что мы видели такое катание, а это все-таки еще юниорское первенство, не взрослое. Но его слова я не хотел бы комментировать, это его мнение.

Роман Костомаров, Регина Тодоренко и&nbsp;Илья Авербух на&nbsp;шоу &laquo;Ледниковый период&raquo;. «К шоу невозможно было готовиться». Авербух — о болезни Костомарова

Фигурное катание
Евгений Плющенко
Илья Авербух
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