Авербух пожелал удачи Туктамышевой в исполнении четверного тулупа на прыжковом турнире

Сегодня, 15:10
Серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух прокомментировал для «СЭ» желание чемпионки мира Елизаветы Туктамышевой исполнить четверной тулуп на чемпионате России по прыжкам.
«Четверной тулуп? Для этого и есть прыжковые турниры, чтобы попробовать новое. Мы видим, что Лиза исполняла его на тренировках. Она выкладывала видео. Поэтому пожелаю ей удачи. От турнира жду, что будет интересная и увлекательная борьба», — сказал Авербух корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.
Чемпионат России по прыжкам пройдет с 3 по 4 декабря в Санкт-Петербурге. Проведение жеребьевки турнира запланировано на 3 декабря.