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Сегодня, 11:06

Авербух прокомментировал начало тура шоу в поддержку Костомарова

Виктория Кравченко
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Стартовал тур шоу «Ледниковый период» в поддержку фигуриста Романа Костомарова. Режиссер-постановщик, чемпион мира Илья Авербух поблагодарил зрителей за теплое принятие новой программы.

«Хочу сказать огромное спасибо всем зрителям и в Череповце, и в Ярославле. Вы так тепло приняли нашу новую программу «Письма любви». Наше ледовое шоу собрало разные поколения чемпионов, и в этой синергии возникает неповторимая энергия, возникает чувство безусловного единения! И огромная благодарность нашим замечательным вокалистам — Евгении Рябцевой и Руслану Ивакину, которые создали неповторимую атмосферу и наполнили наше шоу теплотой и любовью! И отдельно благодарю за аплодисменты, которые звучали в адрес моего друга — Романа Костомарова, он — неотъемлемая часть нашей ледовой семьи!» — заявил Авербух.

Он также поблагодарил всех за письма семье Костомарова и поддержку фигуриста, который на данный момент находится в тяжелом состоянии в больнице.

Роман Костомаров был госпитализирован 10 января с диагнозом «пневмония», однако многочисленные осложнения привели к хирургическому вмешательству.

Тур пройдет в 25 городах России.

Илья Авербух
Роман Костомаров
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