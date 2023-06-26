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Фигурное катание

Сегодня, 15:32

Авербух — о видео Костомарова из больницы: «Рома — боец, которого не сломать»

Алина Савинова
Илья Авербух.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Хореограф и продюсер Илья Авербух отреагировал на видео, которое опубликовал в социальной сети олимпийский чемпион Роман Костомаров.

«Я с ним каждый день на связи, и знаю, что он настоящий герой. Для меня нет удивления, что он в такой хорошей форме. Рома — боец, которого не сломать. Все будет хорошо», — цитирует Авербуха Sport24.

26 июня Костомаров опубликовал первое видео из больницы. Спортсмен показал, как с протезами занимается на велотренажере.

10 января фигуриста госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза 46-летнему Костомарову провели несколько операций по ампутации.

Источник: https://sport24.ru/figureskating/news-2023-06-26-averbukh-ne-udivlen-chto-kostomarov-v-takoy-khoroshey-forme-roma-boyets-kotorogo-ne-slomat
Фигурное катание
Илья Авербух
Роман Костомаров
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