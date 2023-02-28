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Фигурное катание

Сегодня, 09:30

Авербух раскрыл главную фишку своего шоу

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Илья Авербух.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Российский режиссер-постановщик чемпион мира Илья Авербух в интервью «СЭ» рассказал, почему, на его взгляд, в его шоу хотят кататься фигуристы.

— Сложно вообще фигуристов завлечь в Череповец? Вы не слышали песню «Кровостока» про этот город?

— Не слышал, а что? Честно, даже удивительно слышать такой вопрос. Все фигуристы хотят выступать, здесь прекрасный ледовый дворец, мы не раз в нем выступали. Это наш 19-й тур, мы старейшины ледовой индустрии. У нас, наверное, самый масштабный тур — больше 25 городов получается. У ребят такого нет — «не хочется ехать». Все ребята хотят выступать, наша команда все-таки себя зарекомендовала за долгие годы. Я сам проехал оба города на машине, семь часов до Череповца и обратно, ребята прилетели. В Ярославле у нас солд-аут, 9 тысяч зрителей было.

— Вы не удивлены такому ажиотажу в регионах?

— Мне кажется, как раз играет роль репутации, 20 лет — это действительно очень много. Бренд узнаваем, каждое наше шоу — знак качества. А отличительная черта нынешнего тура — зрители видят плеяды спортсменов из разных поколений. Со многими ребятами я проехал все эти 19 лет — Маша Петрова и Алексей Тихонов, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Оксана Домнина и Максим Шабалин, Албена Денкова и Максим Ставиский. Я храню наши отношения с людьми, которые однажды пошли за мной, и не собираюсь заниматься ротацией. Но понимаю аудиторию и стараюсь привлекать новых людей. Это уникальная история своего рода, визитная карточка тура — что зрители видят и давно любимых фигуристов, и действующих спортсменов, как Тарасова/Морозов или Коляда, и тех, кто в переходном периоде, как Медведева или Щербакова, которая только начала ездить в шоу.

— И это без, так скажем, социальной поддержки?

— Никакой, чистые продажи билетов на шоу, действительно очень хороший результат. В Санкт-Петербурге у нас тоже будет два шоу с хорошими продажами, несмотря на то что выступаем сразу после финала Гран-при. Города добавляются. Для нас нет проблемы выступать в самых разных местах, мы ездим в очень отдаленные точки, — сказал Авербух.

Роман Костомаров, Регина Тодоренко и&nbsp;Илья Авербух на&nbsp;шоу &laquo;Ледниковый период&raquo;. «К шоу невозможно было готовиться». Авербух — о болезни Костомарова

Илья Авербух
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