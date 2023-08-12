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Фигурное катание

Сегодня, 20:41

Авербух — об ожиданиях от сезона: «Думаю, будут открываться новые имена»

Алина Савинова
Илья Авербух.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду Илья Авербух поделился ожиданиями от сезона-2023/24.

«Самое главное, чтобы наши ребята заочно продолжали соревноваться с главными конкурентами. Думаю, будут открываться новые имена. Сейчас должна быть ставка на будущее», — цитирует Sport24 слова Авербуха.

Российские фигуристы с марта 2022 года отстранены от участия в международных турнирах. 11 июня Международный союз конькобежцев объявил, что отстранение остается в силе.

В предстоящем сезоне серия турниров «Гран-при России» по фигурному катанию для взрослых спортсменов будет состоять из шести этапов, для юниоров — из семи. Чемпионат России планируется провести в Челябинске.

Источник: https://sport24.ru/figureskating/news-567585-averbukh-ob-ozhidaniyakh-ot-sezona-dumayu-budut-otkryvatsya-novyye-imena-seychas-dolzhna-byt-stavka-na-budushcheye
Илья Авербух
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