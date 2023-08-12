Авербух — об ожиданиях от сезона: «Думаю, будут открываться новые имена»

Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду Илья Авербух поделился ожиданиями от сезона-2023/24.

«Самое главное, чтобы наши ребята заочно продолжали соревноваться с главными конкурентами. Думаю, будут открываться новые имена. Сейчас должна быть ставка на будущее», — цитирует Sport24 слова Авербуха.

Российские фигуристы с марта 2022 года отстранены от участия в международных турнирах. 11 июня Международный союз конькобежцев объявил, что отстранение остается в силе.

В предстоящем сезоне серия турниров «Гран-при России» по фигурному катанию для взрослых спортсменов будет состоять из шести этапов, для юниоров — из семи. Чемпионат России планируется провести в Челябинске.