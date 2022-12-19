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Фигурное катание

Сегодня, 17:19

Авербух рассказал, что ему подарил на день рождения годовалый сын

Иван Шитик
Корреспондент
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Серебряный призер Олимпийских игр в парном фигурном катании, а ныне продюсер ледовых шоу и хореограф Илья Авербух рассказал, как встретил свой 49-й день рождения и что ему подарил его годовалый сын Лев.

«День рождения прошел в рабочем режиме, несмотря на то, что сейчас воскресенье. Прошел очень здорово. Лиза весь день со мной, прекрасно меня поздравила. Сын Лев нарисовал свой рисунок. Все очень здорово», — рассказал Авербух Sport24.

Лев — сын Авербуха и актрисы Елизаветы Арзамасовой. Ребенок родился у пары 14 августа 2021 года.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2022-12-19-averbukh-rasskazal-chto-yemu-podaril-na-den-rozhdeniya-godovalyy-syn
Илья Авербух
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