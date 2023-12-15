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Сегодня, 10:10

Авербух: «Я не гуляка. Дни рождения никогда не отмечаю»

Александр Кружков
Обозреватель
Илья Авербух.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Чемпион мира-2002 в танцах на льду, продюсер, режиссер-постановщик и хореограф Илья Авербух, которому 18 декабря исполняется 50 лет, в интервью «СЭ» рассказал о предстоящем юбилее.

— Юбилей отпразднуете так, что Москва вздрогнет?

— Ну что вы! Я не любитель пиров и ресторанов. Дни рождения никогда не отмечаю. Не гуляка. Да, в воскресенье 17 декабря на «ВТБ Арене» пройдут два гала-шоу, посвященных моему 50-летию. Уже продано 90 процентов билетов. Участвует целое созвездие чемпионов — от Алексея Ягудина и Марка Кондратюка до Анны Щербаковой и Елизавета Туктамышевой. А еще Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Оксана Домнина и Максим Шабалин, Евгения Тарасова и Владимир Морозов и многие другие.

А вот сам юбилей встречу дома, в кругу семьи. Кстати, следующий день для нас с Лизой (жена Авербуха, актриса Елизавета Арзамасова. — Прим. «СЭ») тоже особенный — 19 декабря будет ровно три года, как мы расписались.

49-летний Авербух является серебряным призером Олимпийских игр 2002 года, чемпионом мира (2002), чемпионом Европы (2003), а также победителем финала «Гран-при» (2003) в паре с Ириной Лобачевой.

Илья Авербух и&nbsp;Елизавета Арзамасова. «Более 15 лет оставался холостяком. А потом встретил Лизу. И понял, что дальше хочу идти только с ней». Трогательное интервью Ильи Авербуха
Фигурное катание
Илья Авербух
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