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Сегодня, 10:39

Авербух: «Мы с Костомаровым постоянно на связи — звоним друг другу»

Алина Савинова
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Основатель «Ледникового периода» Илья Авербух рассказал, что поддерживает общение с олимпийским чемпионом в танцах на льду Романом Костомаровым.

«Мы с Ромой постоянно на связи — звоним друг другу, обмениваемся голосовыми сообщениями. Я уже передал часть писем Оксане (супруге Костомарова — фигуристке Оксане Домниной. — Прим. «СЭ»), она обязательно покажет их Роману, когда мы все соберем. Я снимаю видео, как ребята аплодируют Ромке, мы все это пересылаем — это важные слова поддержки. Всем огромный низкий поклон», — приводит «Газета.Ru» слова Авербуха.

В поддержку Костомарова проходит всероссийский тур «Ледниковый период. Снова вместе», в рамках которого зрители могут передать письма с теплыми словами для фигуриста. Ранее Авербух отмечал, что планирует отдать часть выручки с гастролей на лечение спортсмена.

46-летний Костомаров в январе был госпитализирован с диагнозом «пневмония», однако последующие осложнения на фоне болезни привели к многочисленным хирургическим вмешательствам.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/05/08/20386196.shtml?updated
Фигурное катание
Илья Авербух
Роман Костомаров
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