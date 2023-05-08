Авербух: «Мы с Костомаровым постоянно на связи — звоним друг другу»

Основатель «Ледникового периода» Илья Авербух рассказал, что поддерживает общение с олимпийским чемпионом в танцах на льду Романом Костомаровым.

«Мы с Ромой постоянно на связи — звоним друг другу, обмениваемся голосовыми сообщениями. Я уже передал часть писем Оксане (супруге Костомарова — фигуристке Оксане Домниной. — Прим. «СЭ»), она обязательно покажет их Роману, когда мы все соберем. Я снимаю видео, как ребята аплодируют Ромке, мы все это пересылаем — это важные слова поддержки. Всем огромный низкий поклон», — приводит «Газета.Ru» слова Авербуха.

В поддержку Костомарова проходит всероссийский тур «Ледниковый период. Снова вместе», в рамках которого зрители могут передать письма с теплыми словами для фигуриста. Ранее Авербух отмечал, что планирует отдать часть выручки с гастролей на лечение спортсмена.

46-летний Костомаров в январе был госпитализирован с диагнозом «пневмония», однако последующие осложнения на фоне болезни привели к многочисленным хирургическим вмешательствам.