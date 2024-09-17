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Фигурное катание

Сегодня, 14:45

Авербух рассказал, как приглашал Овечкина в «Ледниковый период» во время локаута

Микеле Антонов
Корреспондент
Илья Авербух.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Основатель «Ледникового периода», известный продюсер и хореограф-постановщик Илья Авербух ответил на вопрос о возможном участии хоккеиста Александра Овечкина в проекте.

«Мы с Сашей не раз говорили. Когда был локаут, обсуждали с ним историю выступления в проекте «Ледниковый период». Он в принципе уже тогда был готов. Но локаут закончился, Саша уехал», — сказал Авербух «СЭ».

Овечкин играл за «Динамо» с 2001 по 2005 год, а также в сезоне-2012/13 во время локаута в НХЛ. С 2018 года он занимает должность советника генерального директора московского клуба. Россиянин выступает за «Вашингтон» с 2005 года.

Проект транслируется на Первом канале с 2007 года. Ранее в шоу выступали звезды спорта, балета, театра, кино, эстрады и телевидения. Председателем жюри является заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Александр Овечкин
Илья Авербух
Татьяна Тарасова

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