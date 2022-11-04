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Сегодня, 16:49

Авербух рассказал, как проходят тренировки Медведевой и ее нового партнера по «Ледниковому периоду» Федотова

Алина Савинова
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Хореограф Илья Авербух подтвердил, что новым партнером чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой по «Ледниковому периоду» стал актер Федор Федотов.

«У Жени и Федора никак не совпадали графики. Я благодарен продюсерам проекта, в котором снимается актер, за то, что они пошли нам навстречу. Федор снимается в очень знаковом фильме. График съемок у него тяжелейший, но нам удалось найти консенсус. Мы тренируемся ночами, потому что днем это невозможно. Но главное, что мы работаем. Это была тяжелейшая неделя, но мы не сдались», — приводит Sport24 слова Авербуха.

Ранее «СЭ» стало известно, что Медведеву и Федотова будут снимать 5 ноября вместе с другими парами.

Предыдущим партнером Медведевой был тиктокер Даня Милохин, который неожиданно покинул проект неделю назад.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2022-11-04-treniruyemsya-nochami-dnem-eto-nevozmozhno-averbukh-podtverdil-chto-novym-partnerom-medvedevoy-stal-akter-fedotov
Фигурное катание
Евгения Медведева
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