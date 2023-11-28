Авербух рассказал, какие качества ценит в Щербаковой

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Известный тренер и хореограф Илья Авербух рассказал, что думает о российской фигуристке Анне Щербаковой.
«Аня мне симпатична не только как выдающаяся фигуристка, но и своими очень важными, заложенными в первую очередь родителями, принципами. Жизненными принципами. Я уверен, что кто-кто, а Аня точно в жизни не потеряется, она замечательно выражает свою мысль», — заявил Авербух в интервью Okko Спорт.
Он также назвал спортсменку «вакуумом добра».
В пятницу, 24 ноября, в здании Олимпийского комитета России (ОКР) в Москве прошла церемония вручения премии «Серебряная лань». Щербакова получила приз в номинации «Лучший спортсмен».