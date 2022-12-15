Авербух рассказал об участии Елизаветы Туктамышевой в новогоднем шоу

Хореограф и продюсер Илья Авербух высказался об участии чемпионки мира и Европы Елизаветы Туктамышевой в новогоднем шоу «Снежная королева». Фигуристка выступит в роли Герды.

— Туктамышева иронично высказалась о разучивании парных элементов. Как у нее идет процесс?

— Думаю, что пора. Лиза — единственная, которая активно не кидалась в работу с партнерами. Женя Медведева давно работает, Алина Загитова. Мы знаем, как Саша Трусова делает трюковые поддержки, ей, как всегда, нужен элемент. Туктамышева — последняя, которая отдалась в руки партнера. Девчонок это всегда по-хорошему заводит. Это для них новый челлендж, который они с удовольствием проходят.