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Сегодня, 13:17

Авербух рассказал, почему уговорил Медведеву поставить шоу-номер на тему ее серебра в Пхенчхане

Алина Савинова
Евгения Медведева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Основатель «Ледникового периода» Илья Авербух объяснил, почему уговорил фигуристку Евгению Медведеву поставить программу на тему ее второго места на Олимпиаде в Пхенчхане.

«Действительно, эту идею предложил я. Для Жени, конечно, Олимпиада в Пхенчхане является знаковым и рубежным событием в ее жизни. При этом отпустить, перепройти и дальше полететь, парить и вести за собой, брать новые вершины важно для многих, в том числе для Жениных поклонников и для фигуристов, которые растут на успехах Жени. В этой песне поется именно об этом, и тогда в ней появляется смысл: всем назло мы полетим высоко. Не случайно мы подключили зал: я хотел, чтобы все произносили эти слова, потому что у каждого в жизни есть победы и поражения. Женя сейчас катает этот номер в разных городах России — всегда загораются огни, люди поддерживают, есть единение и дух, который возникает во время выступления», — приводит «Газета.Ru» слова Авербуха.

Номер с отсылкой к Олимпийским играм-2018 Медведева исполнила в турнире шоу-программ «Русский вызов», который прошел 18 марта.

На Олимпиаде в Пхенчхане Медведева завоевала серебряную медаль, уступив своей соотечественнице Алине Загитовой 1,31 балла.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/05/08/20387252.shtml?updated
Фигурное катание
Евгения Медведева
Илья Авербух
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