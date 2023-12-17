Авербух рассказал подробности возвращения Костомарова на лед

Режиссер-постановщик шоу Илья Авербух рассказал о том, как Роману Костомарову удалось вернуться на лед.

— Идея номера пришла еще летом. Рома сам сказал: «Давай возвращать Оксану [Домнину] на лед». Оксане был очень важно услышать это именно от Романа. Я приехал к ребятам, мы сели таким узким семейным кругом. Я предложил идею, что Оксана расскажет то, что происходило с ней, а Максим [Шабалин, партнер Оксаны] будет таким ангелом, который приходит к ней. Мы проговорили, Оксана предложила интересную музыку, А дальше Роман сказал: «Ну а я чего? Поеду или нет?» И мы переглянулись и... воодушевились в этот момент. Во время сочинских гастролей Роман каждое шоу выходил ногами на лед, это было грандиозно, глубоко. Ну и Рома обещал в Сочи, что мы пойдем дальше. И сейчас продолжение этой истории — впервые Рома вышел к Оксане и ту же партию, что проходил ногами, проехал на коньках, — сказал Авербух.