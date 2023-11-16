Авербух: «Косторная вышла на хороший уровень в парном катании, но, объективно, ошибок пока много»

Серебряный призер Олимпиады-2002 Илья Авербух рассказал, что думает о дебюте Алены Косторной в парном катании.

В одиночном катании 20-летняя фигуристка стала чемпионкой Европы, победительницей финала «Гран-при» сезона-2019/20. Также на ее счету серебро и две бронзы чемпионата России.

«Классно, что Алена вышла на такой хороший уровень. Единственное, конечно, я не согласен с ее высказываниями (о несправедливо низких оценках от судей. — Прим. «СЭ»). Думаю, что журналисты, возможно, передернули какую-то фразу, которую она сказала на эмоциях. Потому что, объективно, пока есть много ошибок. Надо понимать, что времени прошло очень мало, и если эта пара будет продолжать в том же духе, если будет усложнять и насыщать программу соединительными связками, то дуэт может получиться очень сильным и интересным. У Косторной и Куницы есть хороший набор тройных прыжков, и его надо усилить хорошим исполнением парных элементов», — цитирует Авербуха «Газета.Ru».

На втором этапе «Гран-при России» Косторная в паре с Георгием Куницей заняла четвертое место. Спортсмены набрали 192,77 балла за два проката. Косторная осталась недовольна оценкой судей за компоненты, заявив, что их труд «был спущен в унитаз». Фигуристы встали в пару в феврале 2023 года.