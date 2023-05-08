Авербух: «МОК вынуждает спортсменов поставить водораздел между собой и своей страной»

Серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух рассказал, почему выступает против того, чтобы российские спортсмены вернулись на международные соревнования при нынешних условиях МОК.

«Я считаю, что условия какие-то завуалированные, и мы никак не можем получить первоисточник. Говорится, что каждый должен заявить о своем отношении к СВО и должен поставить какой-то водораздел между собой и своей страной — это неприемлемо, это противоречит всем принципам свободы слова, свободы личности и тому, что спорт действительно всегда был вне политики. Я считаю, что это недопустимо, и при таком прямом вопросе мы не имеем права выступать. Это не должно быть так», — приводит «Газета.Ru» слова Авербуха.

28 марта 2023 года исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО спортсменов из России и Белоруссии в нейтральном статусе.