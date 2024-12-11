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Сегодня, 09:35

Авербух: «Медведева — открытие нового сезона «Ледникового периода»

Даниил Аршавский
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Хореограф Илья Авербух поделился впечатлениями от работы Евгении Медведевой в качестве ведущей на шоу «Ледниковый период».

«Мне очень нравится, как Женя ведет. Она очень сильно прибавила, и я уверен, что зрители это увидят и оценят. У нее очень вырос профессионализм. Все-таки она, помимо работы на ТВ, уже давно ведет свой блог, берет большие интервью. И то, как Женя очень тепло общается с участниками проекта, добавляет нам атмосферы. Я считаю, что Евгения — просто открытие», — цитирует Авербуха «КП-Спорт».

Медведева будет вести «Ледниковый период» в паре с Алексеем Ягудиным. Новый сезон шоу начнет выходить в эфир Первого канала с 14 декабря.

Источник: «КП-Спорт»
Фигурное катание
Евгения Медведева
Илья Авербух
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