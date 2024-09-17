Авербух — об участии Овечкина с Навкой в «Ледниковом периоде»: «Все будут счастливы»

Известный продюсер и хореограф-постановщик Илья Авербух в разговоре с «СЭ» высказался о возможном участии дуэта Александра Овечкина и Татьяны Навки в «Ледниковом периоде».

«Из великих хоккеистов у нас выступал Алексей Яшин. Не вижу проблемы. Все будут счастливы. Но пока это все в сослагательном наклонении, было бы здорово увидеть ребят на льду!» — сказал Авербух «СЭ».

Ранее Овечкин заявил о готовности принять участие в «Ледниковом периоде» после завершения карьеры. После этого Навка в интервью «СЭ» также сказала, что не против выступить в дуэте с хоккеистом.

Проект транслируется на Первом канале с 2007 года. Ранее в шоу выступали звезды спорта, балета, театра, кино, эстрады и телевидения. Председателем жюри является заслуженный тренер СССР Татьяна Анатольевна Тарасова.