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Фигурное катание

Сегодня, 15:37

Авербух заявил, что отсутствие российских спортсменов обесценивает победы на чемпионатах мира

Алина Савинова
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Серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух считает, что отсутствие россиян на чемпионатах мира по фигурному катанию и хоккею обесценивает достигнутые на этих турнирах победы.

«Я не следил за чемпионатом мира по фигурному катанию, как и за чемпионатом мира по хоккею, мне не интересно. Поэтому не могу судить, как отсутствие наших спортсменов отразилось на интересе к этим турнирам. Но поскольку в хоккее и в фигурном катании мы являемся хедлайнерами, то это обесценивает победы, потому что они достигнуты без участия сильнейших», — приводит ТАСС слова Авербуха.

Чемпионат мира по фигурному катанию 2023 года стартовал 20 марта и завершился 26 числа того же месяца. Турнир был проведен в японской Сайтаме.

ЧМ по хоккею проходил в Тампере и Риге с 12 по 28 мая. Победителем мирового первенства стала сборная Канады, которая в финале обыграла национальную команду Германии (5:2).

Источник: https://tass.ru/sport/17902659
Фигурное катание
Чемпионат мира по хоккею
Илья Авербух
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