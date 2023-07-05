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Сегодня, 15:41

Авербух заявил, что пока не стоит форсировать возвращение Костомарова на лед

Алина Савинова
Роман Костомаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Хореограф и продюсер Илья Авербух высказался о возможном возвращении на лед олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.

«Роман — большой молодец, он идет своим путем. Я считаю, что нужно двигаться вперед постепенно, шаг за шагом. Не стоит пока этот вопрос форсировать», — приводит ТАСС слова Авербуха.

4 июля Костомаров опубликовал новое видео своих тренировок. Спортсмен показал, как в протезах идет по беговой дорожке, выполняет упражнения с утяжелителями на руках и тренировку на пресс.

10 января 46-летнего фигуриста госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза олимпийскому чемпиону провели несколько операций по ампутации. Свое первое сообщение в социальных сетях после госпитализации Костомаров опубликовал 8 мая, а первым видео из больницы поделился 26 июня.

Источник: https://tass.ru/sport/18196233
Фигурное катание
Илья Авербух
Роман Костомаров
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