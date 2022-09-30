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Фигурное катание

Сегодня, 10:04

Авербух заявил, что Туктамышева справится с ролью Герды не хуже Медведевой

Виктория Кравченко

Российский хореограф Ильи Авербуха заявил, что фигуристка Елизавета Туктамышева отлично справится с главной ролью в шоу «Снежная королева».

«Это новогоднее представление, Лиза подключается к нашему коллективу. Будут гастроли «Снежной королевы», шоу будет показано в том числе в Москве. В роли Герды блестяще выступала Женя Медведева, уверен, Лиза Туктамышева также блестяще с этим справится во время гастролей нашего зимнего спектакля», — цитирует Авербуха ТАСС.

29 сентября стало известно, что Туктамышева исполнит роль Герды в шоу, которое пройдет в январе 2023 года. В январе 2022 года эту роль исполняла Евгения Медведева.

Источник: https://tass.ru/sport/15915435
Евгения Медведева
Елизавета Туктамышева
Илья Авербух
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