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Фигурное катание

Сегодня, 11:18

Авербух заявил о проблемах в фигурном катании

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Илья Авербух.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Известный режиссер ледовых шоу и тренер танцевальных пар Илья Авербух в разговоре с «СЭ» признал падение интереса к фигурному катанию.

— Согласен, что чувствуется общий спад интереса. Хотя, например, в Екатеринбурге на нашем спектакле «Кармен» было два настоящих, «проданных», что называется, аншлага. Безусловно, сейчас большое количество различных шоу, многие из которых бесплатные для различных категорий населения и носят социальный характер. Но бесконечная ротация одних и тех же фигуристов из шоу в шоу, конечно, перестает делать проекты эксклюзивными. Это вряд ли коснется новогодних представлений, которые априори семейное, праздничное развлечение и не связаны с интересом к фигурному катанию. Все вместе факторы работают. Нет новых именно европейских и мировых чемпионов — это тоже причина.

Зрители, конечно, с теплом относятся и поддерживают наших ребят. Но есть спад интереса и к этапам Гран-при — чтобы делать о нем выводы, наверное, достаточно посмотреть телетрансляцию, даже дворцы вместимостью 3000 не собрались. Только в Омске была красивая картинка, которую мы привыкли видеть за последние годы. Уфа и Красноярск... Не надо кидать в меня камни, но просто посмотрите на трансляции оттуда — думаю, посещаемость была раньше выше. Это констатация фактов.

При этом федерация делает все возможное — турниры организованы по высшему пилотажу, начиная с того, как встречают спортсменов в аэропорту и заканчивая тем, что их расселяют в очень хороших гостиницах. Первый канал — ему спасибо, что продолжает поддерживать фигуристов, показывать турниры. Все условия созданы, только катайтесь. Я могу только еще раз призвать зрителей приходить на трибуны, тем более что цены очень демократичные, — сказал Авербух.

Фигурное катание
Илья Авербух
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