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Фигурное катание

Сегодня, 12:45

Австралийская фигуристка Васильева: «Хороший фигурист должен сочетать технику с презентацией»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Австралийская фигуристка Влада Васильева в интервью «СЭ» выразила свое мнение о современной системе судейства в фигурном катании.

«Специфика судейства и системы оценок действительно приводит к той ситуации, при которой технический арсенал играет большую роль, нежели навыки катания и артистизма. Для больших побед нужны сложные прыжки — это не секрет. Но по-настоящему хороший фигурист должен сочетать сложную технику с яркой презентацией. В фигурном катании навыки катания, артистизм и техника важны в равной степени, и в идеале нужно стремиться развивать в себе все эти аспекты. Чем я и занимаюсь. У меня есть отдельные тренировки с хореографом, специалистом по танцам, так что работа над компонентами — это важная часть тренировочного плана», — сказала Васильева.

Васильева родилась в Новой Зеландии, а ее родители из Екатеринбурга и Ташкента.

Влада Васильева. Родилась в Новой Зеландии, катается за Австралию, а сама — из русской семьи. Интервью фигуристки Влады Васильевой

Фигурное катание
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