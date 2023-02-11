Австралийская фигуристка о допуске россиян: «Сложно выразить однозначное мнение, но спорт в России на высоте»

Австралийская фигуристка Влада Васильева в интервью «СЭ» рассказала о своих любимых фигуристках и ответила на вопрос о возможном допуске россиян на международные старты.

«Мне очень нравится, как катаются Каори Сакомото, Эмбер Гленн и Софья Акатьева. У Софьи потрясающие прыжки и очень интересные программы. Выступить вместе с Акатьевой? Пожалуй, это было бы интересно. Но я не очень хочу говорить о ситуации с отстранением россиян. Мне мало что об этом известно, так что мне сложно выразить свое однозначное мнение по этому поводу. В любом случае, фигуристы в России сильные, и отношение к этому виду спорта на высоте», — сказала Васильева.

Васильева родилась в Новой Зеландии, а ее родители из Екатеринбурга и Ташкента.