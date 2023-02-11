0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 13:00

Австралийская фигуристка о допуске россиян: «Сложно выразить однозначное мнение, но спорт в России на высоте»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Влада Васильева.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

Австралийская фигуристка Влада Васильева в интервью «СЭ» рассказала о своих любимых фигуристках и ответила на вопрос о возможном допуске россиян на международные старты.

«Мне очень нравится, как катаются Каори Сакомото, Эмбер Гленн и Софья Акатьева. У Софьи потрясающие прыжки и очень интересные программы. Выступить вместе с Акатьевой? Пожалуй, это было бы интересно. Но я не очень хочу говорить о ситуации с отстранением россиян. Мне мало что об этом известно, так что мне сложно выразить свое однозначное мнение по этому поводу. В любом случае, фигуристы в России сильные, и отношение к этому виду спорта на высоте», — сказала Васильева.

Васильева родилась в Новой Зеландии, а ее родители из Екатеринбурга и Ташкента.

Влада Васильева. Родилась в Новой Зеландии, катается за Австралию, а сама — из русской семьи. Интервью фигуристки Влады Васильевой

Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
0
Читайте также
Навка обратилась к Костомарову: «Ты не представляешь, какое количество людей за тебя сейчас молится»
Финские лыжи похоронили за плинтусом. Что было до того, как ВАДА полюбило Россию?
В МИД РФ заявили о готовности к переговорам с Украиной без предварительных условий
«Теперь мы залпы слышим часто»
Давление стабильное: ВС РФ освободили поселок в Харьковской области
Байден признался, с каким невидимым человеком он постоянно здоровается
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Австралийская фигуристка Васильева: «Хороший фигурист должен сочетать технику с презентацией»