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Фигурное катание

Сегодня, 11:08

Австралийский фигурист Уиндзор заявил, что его пара с россиянкой Чернышовой распалась

Ана Горшкова
Корреспондент
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Представлявшие Австралию в парном фигурном катании Харли Уиндзор и россиянка Мария Чернышова прекратили сотрудничество.

«Мы с Марией прекратили наше сотрудничество, больше не катаемся и не тренируемся вместе, — цитирует Уиндзора ТАСС. — Сейчас я полностью оправился от своих травм и снова катаюсь. В настоящее время ищу новую партнершу».

На международном турнире в Загребе, который прошел в декабре 2021 года, Уиндзор и Чернышова заняли 15-е место. Сезон-2022/23 пара была вынуждена пропустить из-за травмы ноги у партнера и последующего длительного лечения.

Ранее 26-летний Уиндзор выступал за Австралию вместе с другой россиянкой Екатериной Александровской, ушедшей из жизни в июле 2020 года.

Источник: ТАСС
Екатерина Александровская/Харли Уиндзор
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