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Фигурное катание

Олимпиада

Сегодня, 15:58

Австралийского фигуриста пожизненно дисквалифицировали за сексуальные домогательства

Фигурист Брендан Керри
Брендан Керри.
Фото Global Look Press
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Австралийский фигурист Брендан Керри пожизненно дисквалифицирован за сексуальные домогательства в отношении несовершеннолетнего, сообщается на сайте Центра безопасного спорта США.

Спортсмена отстранили от всех соревнований 15 мая. При этом подробности дела не уточняются. Фигурист имеет право оспорить решение, подав апелляцию.

29-летний Керри является восьмикратным чемпионом Австралии. Спортсмен трижды участвовал в Олимпийских играх. Его лучшим достижением на первенстве четырех континентов стало 17-е место.

Фигурное катание
Брендан Керри
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