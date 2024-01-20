Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 19:30

«Баффало» — «Тампа-Бэй»: время начала и где смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире

Матч НХЛ «Баффало» — «Тампа-Бэй» 20 января начнется в 20.30
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Хоккеисты «Баффало».
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

«Баффало» на своем поле сыграет против «Тампы-Бэй» в матче регулярного чемпионата НХЛ в субботу, 20 января. Встреча пройдет на «Кибэнк-центр» в Буффало, Нью-Йорк, США. Начало — в 20.30 по московскому времени.
Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Баффало» — «Тампа-Бэй» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следите за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате в матч-центре «СЭ».

«Баффало» находится на 14-й позиции Восточной конференции, имея в своем активе 44 очка. «Тампа-Бэй» занимает седьмую позицию Западной конференции, набрав 51 очка.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

Хоккей
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
0
Читайте также
Немецкие СМИ сообщили о достижении Россией тактического успеха в зоне СВО
Что известно о гибели кота Твикса. Главное
Оператор «Тор-М2» назвал самую сложную для перехвата ракету ВСУ
Эксперт заявил об активизации госструктур Франции для отправки наемников в ВСУ
Популярное видео
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, короткая программа
Дмитрий Алиев: чемпионат России, короткая программа
Александра Степанова/Иван Букин: чемпионат России, ритм-танец
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин: чемпионат России, ритм-танец
Софья Леонтьева/Даниил Горелкин: чемпионат России, ритм-танец
Костомаров и Навка повторили олимпийский номер
Костомаров: первое выступление после болезни
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Туктамышева примет участие в командном турнире чемпионата России по прыжкам

Чемпионка России по прыжкам Базылюк: «Как сделала каскад? Пошла с пустой головой и получился»