Багин опроверг слова Жулина о завершении карьеры

Российский фигурист, победитель финала Кубка России по танцам Андрей Багин в разговоре с «СЭ» опроверг слова тренера Александра Жулина о том, что он завершил карьеру.

«Я еще не объявлял о завершении карьеры. Мне уже прислали, что Александр Вячеславович сказал, что я завершил. Правильнее будет — приостановил. Этот сезон я пропускаю, он все равно будет внутренним, я не думаю, что произойдет что-то сверхъестественное. Пока буду развиваться в других ветвях фигурного катания. Но надеюсь, что еще выйду на лед. Зарекаться не будем, надеюсь, еще увидимся», — сказал 27-летний Багин.

11 августа Жулин сообщил ТАСС, что Багин завершил карьеру.