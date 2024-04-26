Багин работает тренером одиночников в академии Плющенко

Выступающий в танцах на льду Андрей Багин рассказал, что тренирует фигуристов-одиночников в академии «Ангелы Плющенко».

«Пока с Евгением Плющенко работаю. Тренирую в его группе, работаю с одиночниками. Ставлю программы? Думаю, летом будем, сейчас пока еще заканчивается сезон», — приводит ТАСС слова Багина.

Багин с мая 2022 года выступал в паре с Софьей Тютюниной, однако летом 2023 года танцевальный дуэт распался.

На чемпионате России-2023 Багин и Тютюнина заняли четвертое место в танцах на льду.