Бах не ответил на вопрос, почему фигуристов из России не пригласили на награждение

Президент МОК Томас Бах отказался отвечать на вопрос, почему организация не стала приглашать на награждение командного турнира Олимпиады в Пекине российских фигуристов, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что церемония награждения медалями фигуристов за командный турнир Игр 2022 года состоится в Парке чемпионов 7 августа.

Говоря на тему про российских фигуристов, Бах лишь ответил, что МОК уважает решение Спортивного арбитражного суда (CAS).

В пятницу, 2 августа, сообщалось, что сборная России по фигурному катанию сохранила бронзу командного турнира Олимпиады-2022. CAS отклонил апелляцию Канады и не стал пересматривать результаты соревнований.

30 января ISU лишил сборную России золотой медали в командном турнире из-за участия в нем Камилы Валиевой, в пробе которой от 25 декабря 2021 года был обнаружен запрещенный препарат триметазидин. После пересчета с учетом аннулирования результатов спортсменки Россия переместилась на третье место. Золотые медали перешли к сборной США, серебряным призером стала команда Японии.