Бах не ответил на вопрос, почему фигуристов из России не пригласили на награждение

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Президент МОК Томас Бах отказался отвечать на вопрос, почему организация не стала приглашать на награждение командного турнира Олимпиады в Пекине российских фигуристов, сообщает РИА Новости.
Ранее стало известно, что церемония награждения медалями фигуристов за командный турнир Игр 2022 года состоится в Парке чемпионов 7 августа.
Говоря на тему про российских фигуристов, Бах лишь ответил, что МОК уважает решение Спортивного арбитражного суда (CAS).
В пятницу, 2 августа, сообщалось, что сборная России по фигурному катанию сохранила бронзу командного турнира Олимпиады-2022. CAS отклонил апелляцию Канады и не стал пересматривать результаты соревнований.
30 января ISU лишил сборную России золотой медали в командном турнире из-за участия в нем Камилы Валиевой, в пробе которой от 25 декабря 2021 года был обнаружен запрещенный препарат триметазидин. После пересчета с учетом аннулирования результатов спортсменки Россия переместилась на третье место. Золотые медали перешли к сборной США, серебряным призером стала команда Японии.