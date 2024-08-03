Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 12:26

Бах не ответил на вопрос, почему фигуристов из России не пригласили на награждение

Алина Савинова
Томас Бах.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Президент МОК Томас Бах отказался отвечать на вопрос, почему организация не стала приглашать на награждение командного турнира Олимпиады в Пекине российских фигуристов, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что церемония награждения медалями фигуристов за командный турнир Игр 2022 года состоится в Парке чемпионов 7 августа.

Говоря на тему про российских фигуристов, Бах лишь ответил, что МОК уважает решение Спортивного арбитражного суда (CAS).

В пятницу, 2 августа, сообщалось, что сборная России по фигурному катанию сохранила бронзу командного турнира Олимпиады-2022. CAS отклонил апелляцию Канады и не стал пересматривать результаты соревнований.

30 января ISU лишил сборную России золотой медали в командном турнире из-за участия в нем Камилы Валиевой, в пробе которой от 25 декабря 2021 года был обнаружен запрещенный препарат триметазидин. После пересчета с учетом аннулирования результатов спортсменки Россия переместилась на третье место. Золотые медали перешли к сборной США, серебряным призером стала команда Японии.

Источник: РИА Новости
Фигурное катание
Томас Бах
4
Обсудить
Читайте также
Захарова назвала угрозу Киева Крымскому мосту терроризмом в чистом виде
«Динамо» открыло охоту за экс-игроком «Реала», Дзюбу предложили клубу Серии А. Трансферные слухи РПЛ
Украинец рассказал о бегущих из страны от мобилизации дальнобойщиках
Режим ЧС ввели в Морозовском районе Ростовской области после атаки беспилотников
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дюамель — о решении CAS в отношении россиян: «Это удар по олимпийскому спорту»