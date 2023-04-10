Базин сообщил о переходе своего дуэта с Худайбердиевой в команду Жулина

Российская танцевальная пара Егор Базин и Елизавета Худайбердиева перешла в команду Александра Жулина.

«Мы переходим в команду Александра Жулина и Петра Дурнева. Это решение было принято нами совместно с Лизой после того, как мы проговорили ситуацию, поняли, что нам нужно двигаться вперед, улучшаться. Да, иногда приходится принимать сложные решения. Жулин — великий тренер, он знает, что делать. И поможет нам раскрыть себя, перезагрузить наше катание, наши силы, эмоциональный настрой», — приводит ТАСС слова Базина.

8 апреля стало известно, что Худайбердиева и Базин ушли из группы Дениса Самохина.

В декабре прошлого года фигуристы победили на чемпионате России в Красноярске.