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Фигурное катание

15 марта, 18:51

Базылюк призналась, что расстроена своим результатом в финале «Гран-при России» среди юниоров

Ана Горшкова
Корреспондент
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Фигуристка Маргарита Базылюк заявила, что расстроена своим выступлением в финале «Гран-при России» среди юниоров. По сумме двух программ она набрала 222,49 балла и заняла второе место.

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«Дело было не в сложности сезона. Просто не собралась, отвлекалась много в программе. Но вообще хорошо выступать первой, ты откатал и ушел. Главное — сделать свое дело. Просто получился хороший сезон. Получилось показать то, что я катаю на тренировках. Сейчас показать не получилось, немного расстроена. Буду стараться делать свой максимум, хочу делать все на 110 процентов. Буду стараться показывать стабильность», — приводит слова Базылюк РИА «Новости».

Победительницей турнира стала Алиса Двоеглазова, которая набрала 232,23 балла. Третье место заняла София Дзепка (215,73).

Источник: РИА Новости
Фигурное катание
Маргарита Базылюк
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