Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 19:35

Чемпионка России по прыжкам Базылюк: «Как сделала каскад? Пошла с пустой головой и получился»

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Маргарита Базылюк.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Российская фигуристка Маргарита Базылюк прокомментировала уникальный каскад, который исполнила в финале личного турнира. Ученица Этери Тутберидзе прыгнула два четверных сальхова через ойлер уже вне соревновательного зачета.

— Я хочу поблагодарить всех, кто присутствовал на этих соревнованиях, меня очень поддерживали. Я очень рада. Хочу все поблагодарить всех болельщиков. Соревнования непривычные. После первого раунда ты опять выходишь на лед, потом уходишь, потом вновь заходишь на лед. Ты эмоционально устал, но чувствуешь, что еще можешь.

— Вы показали уникальный каскад из двух четверных сальховов. Вы его делаете на тренировках?

— Я его не тренирую постоянно. Делала на вечерней тренировке два раза. С пустой головой пошла и получился.

— Реально ли вставить его в программу?

— Я бы очень хотела его показать на соревнованиях. Но мне кажется, что лучше сделать сольных два сальхова, потому что получишь больше баллов, чем за каскад.

— Какие ожидания от командного турнира?

— Я сейчас живу одним днем. На завтра ничего не думала. Я хотела отобраться сегодня и все. Мне надо было сделать все свое, а дальше судьи сами меня оценят.

12-летняя Базылюк стала победительницей личного турнира на чемпионате России по прыжкам.

Фигурное катание
1
0
Читайте также
Немецкие СМИ сообщили о достижении Россией тактического успеха в зоне СВО
Что известно о гибели кота Твикса. Главное
Оператор «Тор-М2» назвал самую сложную для перехвата ракету ВСУ
Эксперт заявил об активизации госструктур Франции для отправки наемников в ВСУ
Популярное видео
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, короткая программа
Дмитрий Алиев: чемпионат России, короткая программа
Александра Степанова/Иван Букин: чемпионат России, ритм-танец
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин: чемпионат России, ритм-танец
Софья Леонтьева/Даниил Горелкин: чемпионат России, ритм-танец
Костомаров и Навка повторили олимпийский номер
Костомаров: первое выступление после болезни
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

«Баффало» — «Тампа-Бэй»: время начала и где смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире

Чемпионка России Петросян — о прыжковом турнире: «Устала больше, чем за произвольную программу»