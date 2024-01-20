Чемпионка России по прыжкам Базылюк: «Как сделала каскад? Пошла с пустой головой и получился»

Российская фигуристка Маргарита Базылюк прокомментировала уникальный каскад, который исполнила в финале личного турнира. Ученица Этери Тутберидзе прыгнула два четверных сальхова через ойлер уже вне соревновательного зачета.

— Я хочу поблагодарить всех, кто присутствовал на этих соревнованиях, меня очень поддерживали. Я очень рада. Хочу все поблагодарить всех болельщиков. Соревнования непривычные. После первого раунда ты опять выходишь на лед, потом уходишь, потом вновь заходишь на лед. Ты эмоционально устал, но чувствуешь, что еще можешь.

— Вы показали уникальный каскад из двух четверных сальховов. Вы его делаете на тренировках?

— Я его не тренирую постоянно. Делала на вечерней тренировке два раза. С пустой головой пошла и получился.

— Реально ли вставить его в программу?

— Я бы очень хотела его показать на соревнованиях. Но мне кажется, что лучше сделать сольных два сальхова, потому что получишь больше баллов, чем за каскад.

— Какие ожидания от командного турнира?

— Я сейчас живу одним днем. На завтра ничего не думала. Я хотела отобраться сегодня и все. Мне надо было сделать все свое, а дальше судьи сами меня оценят.

12-летняя Базылюк стала победительницей личного турнира на чемпионате России по прыжкам.