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Фигурное катание

Сегодня, 18:45

Базылюк стала победительницей личного турнира на чемпионате России по прыжкам

Ана Горшкова
Корреспондент
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Маргарита Базылюк выиграла личный турнир среди женщин на чемпионате России по прыжкам.

В финале 12-летняя фигуристка набрала 70,29 балла. Она обошла Аделию Петросян (57,89) и Елену Костылеву (54,69).

В финале спортсменки должны были исполнить два сольных прыжка, один каскад или одну комбинацию из не более двух прыжков, один каскад или одну комбинацию из не более пяти прыжков. Для исполнения каждого элемента давалось не более двух попыток и 2 минуты.

Чемпионат России по прыжкам

Женщины. Личный турнир. Финал

1. Маргарита Базылюк — 70,29 балла

2. Аделия Петросян — 57,89

3. Елена Костылева — 54,69

Фигурное катание
Аделия Петросян
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