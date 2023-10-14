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Фигурное катание

Сегодня, 15:15

Белорусские танцоры объяснили причины массового распада пар: «Так было, есть и будет»

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Белорусские танцоры Наталья Поживилко и Святослав Верстаков в интервью «СЭ» объяснили причины, по которым могут распадаться дуэты в фигурном катании. Спортсмены также отметили, что это довольно частое явление.

В межсезонье в России распалось сразу несколько танцевальных дуэтов, причем некоторые из них — накануне контрольных прокатов национальной сборной.

— У нас в российской сборной сейчас распалось очень много танцевальных дуэтов. Как вы думаете, почему так происходит?

Поживилко: В принципе, всегда распадается довольно большое количество пар. Мне кажется, что так было всегда, да. Бывают ситуации, когда слишком рано встали в пару. Например, у меня так было с первым партнером. Я его переросла: то есть вытянулась в росте очень сильно. Поэтому не могли больше вместе кататься, пришлось менять партнера. Есть на самом деле очень много причин, по которым пары могут распадаться. Мне кажется, сейчас просто на этом особенно заострили внимание. Этого не избежать, так как могут не совпадать физические параметры, кто-то может сменить тренера или не сойтись характерами.

Верстаков: Это было всегда, есть и будет дальше.

Наталья Поживилко и&nbsp;Святослав Верстаков. «Верим в возвращение на международную арену». Фигуристы из Белоруссии не теряют оптимизм

Фигурное катание
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