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Фигурное катание

Сегодня, 10:00

Белорусский фигурист Пузанов: «Было бы приятно, если бы нас включали в протоколы российских соревнований»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Чемпион Белоруссии по фигурному катанию Евгений Пузанов в интервью «СЭ» высказался об участии белорусских спортсменов в российских соревнованиях. Фигуристы представляют страну вне конкурса.

— Участие в мемориале Панина-Коломенкина — опыт, мы приехали не за медали бороться, ведь выступаем вне конкурса.

— Это, кстати, не оскорбляет, не обижает? Что вас в протокол не включают.

— Я понимаю, что у Российской Федерации очень много своих спортсменов, которые тоже хотят выступать, и она должна бороться за своих спортсменов, а все остальные — во вторую очередь. Но... У нас в Белоруссии не особо много конкурентоспособных фигуристов, несколько одиночников и одиночниц, да и все.

Для нас выступление с официальным результатом в протоколе было бы огромной мотивацией, было бы очень-очень приятно. Грубо говоря, в прошлом сезоне я выступал здесь же, и мы сравнивали результат с протоколом россиян, я был четвертым после короткой программы. Приятно осознавать, что вот ты на таком месте. И значит, ты можешь бороться хотя бы в короткой программе с топами мужского катания в России.

Евгений Пузанов. «Меня ждут очень большие неприятности». Русским олимпийским чемпионом недовольны в Белоруссии

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