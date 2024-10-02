Белорусский фигурист — об изоляции: «Не хватает разнообразия в тренировочном процессе. Нас редко посещают иностранцы»

Фигурист из Белоруссии Георгий Козловский, выступавший на мемориале Николая Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге вне официального зачета, прокомментировал свой прокат короткой программы.

«Непривычные ощущения. Я уже был на выездных стартах в России, но не справился тогда с волнением. Сейчас получше, но все равно в Петербурге посолиднее выступать, чем в Саранске, куда я ездил в прошлый раз. К тому же сюда приехали многие звезды российского фигурного катания, приятно тренироваться и разминаться вместе с ними. Придавало уверенности. Немного ударил по мне, правда, казус в начале программы, когда судьи не могли найти музыку. К короткой программе музыку я выбрал сам, она про человека, у которого две личности, перемещение между двумя мирами. Начало должно быть мягкое, а на дорожке шагов начинать уже выкатывать. Думаю, неплохо с этим справился, но можно было получше», — сказал Козловский.

Также спортсмен поделился подробностями своего тренировочного процесса.

«Я тренируюсь в Минске в училище олимпийского резерва. Условий вполне достаточно, не хватает стартов, разнообразия в тренировочном процессе. Нас редко посещают какие-то иностранные специалисты, поэтому мы тренируемся почти всегда по одной и той же методике. Стараемся разнообразить тренировки выездами в Россию, были в Кисловодске на сборах. Хотелось бы почаще приезжать в Россию, выступать здесь посложнее, уровень повыше, но хочется побольше таких испытаний. Период изоляции сам по себе меня практически не затронул, в том плане что я ни разу и не выезжал на какие-то международные турниры. Но хотелось бы, разумеется», — добавил Козловский.

Фигуристы из Белоруссии, так же как и россияне, не могут выступать в турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) с марта 2022 года. Недавно ISU продлил санкции до конца сезона 2024/25.