Бережная поделился мнением о дисквалификации Валиевой

Допинг
Сегодня, 19:58
Олимпийская чемпионка Елена Бережная рассказала, что думает о четырехлетней дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой.
«Сейчас уже много времени прошло, острота ситуации и эмоций спали. Для меня ясно, что Камила уже везде выступила, все показала. Мы увидели ее прекрасные возможности, радовались за нее, и круче ее выступлений четырех последних лет мало что может быть. Да, ее результаты аннулировали, но не аннулировали ни наши впечатления, ни ее талант. Это дисквалифицировать невозможно», — заявила Бережная «Спорту День за Днем».
29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы.