Бестемьянова надеется, что CAS вынесет справедливое решение по делу Валиевой: «Либо отдается все, либо ничего»

Допинг
Сегодня, 17:54
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в комментарии для «СЭ» отреагировала на информацию о требовании фигуристки Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS) о восстановлении золотой медали чемпионата России-2021.
По сведениям источника, 17-летняя россиянка настаивает, что допинговое нарушение было непреднамеренным. Также она потребует не аннулировать ее результаты.
«Наверное у нее есть люди, которые советуют ей. Мне кажется, это принципиально. Либо все отдается, либо ничего. Надеюсь, что CAS вынесет справедливое решение», — сказала Бестемьянова корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.
15 сентября стало известно, что Валиева примет участие в заседании CAS по видеосвязи.
Слушания по делу Валиевой пройдут 26-28 сентября. Они будут проходить в штаб-квартире CAS в швейцарской Лозанне в закрытом формате. По итогам их комиссия CAS подготовит решение. Дата его оглашения пока не называется.