Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 18:44

Бестемьянова назвала причину заниженных оценок фигуриста Малинина в «Гран-при»

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова поделилась мнением, что заниженные оценки американского фигуриста Ильи Малинина в финале «Гран-при» по фигурному катанию стали результатом японского лобби в судействе.

«Как же было неприятно наблюдать за тем, как его судили. Люди падали, и им ставили оценки выше, чем человеку, который заявил и прыгнул четверной аксель. У меня создалось впечатление, что это какой-то мир-перевертыш. Наверх тянут японцев — у них очень сильная федерация, они знают свое дело. Я с огромным уважением отношусь к ней и к каждому человеку, кто там работает — они своих не сдают. А вот для поддержки Малинина американская федерация сделала недостаточно. Я общалась после этого с его агентом Ари Закаряном, спросила, как он это выдерживает? Ари ответил: «он выдерживает, я — нет», — приводит слова Бестемьяновой ТАСС.

В финале международной серии «Гран-при» во французском Гренобле фигурист из США Илья Малинин заявил семь четверных прыжков в произвольной программе. На одном из них он упал, а на всех остальных судьи поставили ему «недокруты». Несмотря на это, Малинин выиграл серию. Его оценки вызвали вопросы. В сумме Малинин набрал 282,12 балла. Японец Юма Кагияма занял второе место с результатом 281,78 балла, а его соотечественник Сун Сато стал третьим, набрав 270,82 балла.

Малинину 20 лет. Он является победителем чемпионата мира (2024) и бронзовым призером мирового первенства (2023). Фигурист стал первым в истории, кто исполнил на чемпионате мира четверной Аксель.

Источник: ТАСС
4
Илья Малинин
Наталья Бестемьянова
Читайте также
Жена Тайсона Фьюри потеряла ребенка перед первым боем с Усиком
Жесткий наезд Ротенберга на судей, удар Тайсона и перелом со смещением. Что произошло после матча Россия 25 - Беларусь
Нападающий «Рапида» Бургшталлер получил перелом черепа после нападения в Вене
Сийярто объяснил поддержку Венгрией 15-го пакета антироссийских санкций ЕС
На фоне российских побед Украина меняет тактику. Что пишут СМИ
Бундестаг выразил вотум недоверия Шольцу
Сегодня
Вчера
Неделя