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Фигурное катание

Сегодня, 18:05

Бестемьянова назвала роскошным катание Мишиной и Галлямова на этапе «Гран-при» в Перми

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась о выступление фигуристов Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, выступающих в парном катании, на этапе «Гран-при России» в Перми.

«Мишина и Галлямов катались роскошно, они вне конкуренции — прекрасная программа, прекрасное техническое исполнение. Поздравляю их, поздравляю Москвину, Минчука, здорово. Мухоротова и Евгеньев очень свежо выглядели, слава богу, в их произвольной программе другие песни, другие музыкальные куски были взяты, совсем по-другому все выглядело. Хорошие ребята, они мне понравились, я давно за ними наблюдаю, симпатичные очень», — приводит слова Бестемьяновой ТАСС.

Мишина и Галлямов одержали победу на этапе «Гран-при России в Перми», набрав 485,02 очка. Вторыми стали Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков (467,64), третьими — Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев (457,43).

Источник: https://tass.ru/sport/16439209
Фигурное катание
Наталья Бестемьянова
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