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Фигурное катание

Сегодня, 02:24

Бестемьянова: «Белоусова и Протопопов были новаторами, придумывали новые элементы»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова считает, что Людмила Белоусова и Олег Протопопов внесли огромный вклад в развитие фигурного катания.

«Они вообще были моими кумирами, я начинала кататься, потому что обожала их, видя, как они катались и взаимодействовали на льду. Они, конечно, были потрясающими фигуристами, легендарными людьми, беззаветно преданными фигурному катанию. Они столько сделали для нашего вида спорта, сколько никто не сделал.

Они были новаторами, придумывали новые элементы. Это огромная потеря, хотя, конечно, было все закономерно — им было уже очень много лет, и катались до последнего вздоха. Когда Милы не стало, он один пытался делать номера, посвященные ей. Очень жаль, ушла целая эпоха», — цитирует ТАСС Бестемьянова.

На этой неделе двукратный олимпийский чемпион в парном катании умер в Швейцарии на 92-м году жизни.

Источник: https://tass.ru/sport/19198969
Фигурное катание
Наталья Бестемьянова
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